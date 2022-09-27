لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي تعقد اجتماعها الـ 66

وأشار وكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف، إلى الجهود المبذولة لتعزيز العمل الخليجي المشترك وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025م، مؤكداً على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والأربعين بالتأكيد على ذلك، وبسرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م.