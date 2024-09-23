الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 94

كما أضاف أن الهيئة وهي تحتفل بهذه المناسبة الغالية تستذكر بعض ما تحقق لها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية من مشاريع التنموية، أتت بدعم ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة -حفظه الله- والتي من أبرزها إطلاق مشروع حديقة الملك عبدالعزيز، والإعلان عن التصاميم والتصورات المستقبلية لاستاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية، والذي يشكل أحد أكبر الملاعب الرياضية عالميًا، وإطلاق حديقة العروبة واستكمال المشاريع التي تعنى بالاستدامة البيئة وتحسين جودة الهواء من خلال مشاريع "الرياض الخضراء" و"حديقة الملك سلمان" و"المسار الرياضي" التي تشرف عليها الهيئة، إضافة إلى الأعمال المستمرة لرفع كفاءة الطرق والنقل داخل المدينة من خلال البدء في أعمال تطوير مشاريع الحزمة الأولى من برنامج محاور الطرق والتي سيتبعها حزم أخرى سيجري الإعلان عنها تباعًا، واكتمال منظومة تشغيل حافلات النقل العام بمدينة الرياض.