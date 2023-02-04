شاهد.. طفل سعودي يلفت الأنظار بعد حديثه بطلاقة مع سياح أجانب في "العلا"

وأشار إلى أن سبب ذهابه إلى العلا اكتشافها، والاستمتاع بمناظرها، بعد مدح الناس لها، وقال: "وقد وجدتها فرصة أن أعرف انطباع السياح الأجانب، وكانوا من بولندا وبريطانيا، وأخبروني بأنهم يحبون الصحراء والتاريخ والتراث؛ وهذا سر انجذابهم للسياحة في العلا".