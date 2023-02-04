شاهد.. طفل سعودي يلفت الأنظار بعد حديثه بطلاقة مع سياح أجانب في "العلا"
كشف الطفل السعودي "عمر جابر" كواليس المقابلة التي حققت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لفت الأنظار بحديثه مع سياح أجانب في العلا.
وقال الطفل لبرنامج يا هلا: "تعلمت أساسيات اللغة الإنجليزية في أمريكا حينما كنت مع والدي وأهلي، ودرست من التمهيدي إلى الثالث الابتدائي". متمنيًا في هذا الصعيد السفر إلى بريطانيا لتطوير لغته أكثر.
وأشار إلى أن سبب ذهابه إلى العلا اكتشافها، والاستمتاع بمناظرها، بعد مدح الناس لها، وقال: "وقد وجدتها فرصة أن أعرف انطباع السياح الأجانب، وكانوا من بولندا وبريطانيا، وأخبروني بأنهم يحبون الصحراء والتاريخ والتراث؛ وهذا سر انجذابهم للسياحة في العلا".
كما كشف عن نيته إنشاء قناة في اليوتيوب، يوثق من خلالها بوصفه سائحًا الثقافات المختلفة في العالم، والسياحة المحلية.. منوهًا بدعم والدَيه وأسرته بتشجيع موهبته.
وأعرب عن أمنيته بأن يصبح لاعب كرة قدم في المستقبل، مشيرًا إلى أنه "يشجع الهلال وريال مدريد".