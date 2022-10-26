مبادرة مستقبل الاستثمار.. وزير المالية البحريني: السعودية والبحرين تتميّزان بالنمو غير النفطي

أكّد سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، أن السعودية والبحرين تتميّزان بالنمو غير النفطي، وأن هناك تحديات عدة يشهدها العالم، من أهمها التضخم والاضطرابات في سلسلة الإمدادات بسبب الجائحة، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية وسلاسل الإمدادات التي تلعب دوراً محورياً في المجالات الصناعية الإنتاجية.
وأوضح خلال جلسة حوارية حول "التمويل والقرارات المؤثرة عالمياً" ضمن جلسات اليوم الثاني لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يُقام حالياً في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في الرياض، أن التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية في أجزاءٍ كثيرة من العالم، يضاعف كثيراً من المشكلات، خاصة على الدول التي تعاني نقصاً مالياً بسبب تبعات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن مملكة البحرين وضعت خطة لتعاملها مع الجائحة وفّرت لها الموارد المطلوبة والدعم.
ورأى أن اقتصاد دول الخليج مقارنة باقتصاد العالم يعد إيجابياً بسبب الخطط الإستراتيجية الواضحة، التي يتم تنفيذها، مثل رؤية المملكة 2030، والرؤى المتشابهة لدول الخليج العربية.