مبادرة مستقبل الاستثمار.. وزير المالية البحريني: السعودية والبحرين تتميّزان بالنمو غير النفطي

وأوضح خلال جلسة حوارية حول "التمويل والقرارات المؤثرة عالمياً" ضمن جلسات اليوم الثاني لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يُقام حالياً في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في الرياض، أن التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية في أجزاءٍ كثيرة من العالم، يضاعف كثيراً من المشكلات، خاصة على الدول التي تعاني نقصاً مالياً بسبب تبعات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن مملكة البحرين وضعت خطة لتعاملها مع الجائحة وفّرت لها الموارد المطلوبة والدعم.