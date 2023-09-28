"بريدة" تُزاحم أكثر من 300 مدينة عالمية على استضافة مؤتمر المدن المبدعة 2025

وبين، أن الغرفة التجارية بمنطقة القصيم عملت على إعداد ملف الترشح، وتقديم خطة التنفيذ والاستضافة، بعد أن تم تكليفها من قبل سمو أمير المنطقة، رئيس المكتب التنفيذي لإدارة ملف بريدة المبدعة لدى اليونسكو، وبتأييد ودعم من قبل وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، حيث أعدت غرفة القصيم ملف ترشح مدينة بريدة المبدعة لاستضافة المؤتمر السنوي العام لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة، وفق متطلبات ومعايير شبكة اليونسكو، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وهيئة فنون الطهي والوفد الدائم للمملكة لدى اليونسكو، وبمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاع العام والخاص بالمنطقة.