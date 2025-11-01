هيئة النقل تضبط خلال أسبوع أكثر من 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص

وأشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، يشدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، ونصّت العقوبات عند تكرار المخالفات على غرامات مالية تصل إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لمدة (25) يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية "المناداة"، فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها (20) ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.