بحثا القائمة الإلزامية واتفاقيات توطين الصناعة.. "كفاءة الإنفاق" و"المحتوى المحلي" تعقدان لقاءهما الإستراتيجي

وشهد اللقاء استعراض مسارات الشراكة بين الجانبين وإنجازاتها، والمتضمنة مراجعة تضمين متطلبات المحتوى المحلي والمشاركة الاقتصادية في المنافسات عالية القيمة، وحجم الاستفادة من القائمة الإلزامية، والاتفاقيات الإطارية، واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، إضافةً للإجراءات لفرق العمل المشتركة بينهما للإسهام في تطوير وتحسين الإجراءات، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على المستوى الوطني، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي.