بحثا القائمة الإلزامية واتفاقيات توطين الصناعة.. "كفاءة الإنفاق" و"المحتوى المحلي" تعقدان لقاءهما الإستراتيجي

عُقد اليوم اللقاء الإستراتيجي بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبدالرحمن بن عبدالله السماري، وذلك لاستعراض المنجزات والجهود المبذولة بين الجانبين.
وشهد اللقاء استعراض مسارات الشراكة بين الجانبين وإنجازاتها، والمتضمنة مراجعة تضمين متطلبات المحتوى المحلي والمشاركة الاقتصادية في المنافسات عالية القيمة، وحجم الاستفادة من القائمة الإلزامية، والاتفاقيات الإطارية، واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، إضافةً للإجراءات لفرق العمل المشتركة بينهما للإسهام في تطوير وتحسين الإجراءات، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على المستوى الوطني، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي.
وتم بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة.