لمكافحة الاحتيال المالي.. محافظ البنك المركزي يدشن مركز العمليات المشتركة للبنوك

جدير بالذكر أن مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي الذي بادر بنك البلاد باستضافته، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي، ويقع على مساحة إجمالية تقدر بـ1300 متر مربع، ويضم 162 محطة عمل؛ حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 390 مترًا مربعًا وعدد 52 محطة عمل، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 محطات عمل على مساحة إجمالية تبلغ 910 أمتار مربعة.