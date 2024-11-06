لندن: تعزيز شبكة وجهات طيران ناس في السوق الأوروبية.. عنوان مشاركته بمعرض السفر العالمي 2024

وأكد متحدثون من طيران ناس خلال أيام المعرض الثلاثة بأن تعزيز شبكة وجهاته في السوق الأوروبية يعد هدفاً استراتيجياً للشركة في إطار خطتها للتوسع والنمو تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة" وتشغيل وجهات دولية من أوروبا ترتبط لأول مرة بالمملكة، أحدثها تدشين ثلاث رحلات أسبوعين بين العاصمة الألمانية برلين ومدينة جدة في سبتمبر الماضي، وسبق ذلك تسيير ثلاث رحلات أسبوعية بين جدة إلى مدينتي بروكسيل، عاصمة بلجيكا، ومارسليا الفرنسية، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية.