جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطرح 40 وظيفة أكاديمية.. بالمسابقة الوظيفية العامة

ونوهت بأن التقديم سيكون وفقًا للشروط العامة، وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إرفاق صورة الهوية الوطنية، وأن يكون حاصلًا على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قِبَل وزارة التعليم، وأن يرفق إثبات المعادلة من وزارة التعليم، وامتداد التخصص في (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) المراد التقديم عليه، وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد جدًّا فما فوق في درجة البكالوريوس، وأن تكون جميع مؤهلات المتقدم (بكالوريوس/ ماجستير/ دكتوراه) بنظام الانتظام، وإرفاقها جميعها في نظام التوظيف، وإجادة اللغة الإنجليزية ويشترط تقديم ما يُثبت في مستوى اللغة الإنجليزية بحيث لا يقل عن (6) في اختبار اللغة الإنجليزية IELYS أو التوفل، ويشترط أن ينطبق على المتقدم شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ونظام المجلس العلمي بالجامعة على وظائف (أستاذ وأستاذ مشارك)، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تُجريها الكلية أو الجهة المختصة، وأن الأفضلية في التوظيف لمن يحمل شهادة احترافية في مجال التخصص المطلوب، ولمزيد من التفاصيل حول شروط وظائف أستاذ وأستاذ مشارك؛ يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني.