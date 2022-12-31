العالمي يزيد الراجحي يسعى للفوز بلقب رالي داكار 2023 على أرض الوطن

ويتميز مسار رالي داكار2023 المُكون من14 مرحلة بمسارات جديدة بنسبة 70% وهو أطول مسار لرالي داكار منذ 2014 وأطول النُسخ التي أقيمت في المملكة حيث تنطلق المعركة الحاسمة من معسكر ساحل لؤلؤة البحر الأحمر في ينبع بمرحلة تأهيلية قبل التوجه شرقاً نحو العُلا وحائل، ثم تتغير وجهة الرالي نحو الجنوب للوصول الى الدوادمي قبل يوم الراحة الذي يتخذ من العاصمة الرياض مَأْوًى له قبل الإنطلاق للقسم الثاني من الملحمة الصحراوية التي ستتجه صوب الشرق وتحديداً نحو حرض قبل إنطلاق المرحلتان الماراثونيتان بين الربع الخالي والشيبة في رحلة تستغرق لثلاثة أيام عبر محيط من الكثبان الرملية في صحراء ربع الخالي جنوب شرق البلاد. بعدها، يتجه مسار الرالي شمالي نحو عروس الخليج العربي وبالتحديد في مدينة دمام حيث تنطلق مراسم التتويج والحفل الختامي.