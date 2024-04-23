الخريجي يلتقي نائب وزير الخارجية الهندوراسي للشؤون القنصلية والهجرة

الْتقى نائبُ وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نائب وزير الخارجية الهندوراسي للشؤون القنصلية والهجرة بجمهورية هندوراس أنطونيو غارسيا؛ وذلك في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية غير المقيم لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.