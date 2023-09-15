وزير الخارجية يلتقي رئيس القمر المتحدة ويستعرض مستجدات الأوضاع

التقى اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وذلك على هامش قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، المنعقدة في هافانا عاصمة جمهورية كوبا.
وفي بداية اللقاء نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير القيادة الرشيدة له، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لحكومة وشعب السعودية المزيد من الازدهار والرفاهية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.