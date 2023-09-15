وزير الخارجية يلتقي رئيس القمر المتحدة ويستعرض مستجدات الأوضاع

التقى اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وذلك على هامش قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، المنعقدة في هافانا عاصمة جمهورية كوبا.