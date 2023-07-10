تأكيدًا لدورها الريادي عالميًّا.. السعودية تفوز برئاسة لجنة أمن الطيران في منظمة "الإيكاو"

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لدور السعودية المحوري، وجهودها الإيجابية في دعم صناعة النقل الجوي على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي، وانعكاسًا بكل وضوح للمكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها السعودية في المحافل الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني، وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على المنظمات الإقليمية؛ إذ تترأس السعودية لجانًا عدة في المنظمة العربية للطيران المدني، منها لجنة أمن الطيران، إضافة إلى ثقة المنظمة في الكوادر السعودية المؤهلة والقادرة على تولي مسؤوليات إدارة اللجان في المنظمات الدولية بكفاءة وقدرة عالية.