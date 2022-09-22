ماضٍ عريق ومستقبل مشرق.. شواهد وأرقام تؤكد تميّز السعوديات في خدمة قاصدات البيت الحرام

وبالحديث عن الإنجازات العظيمة والتطورات الضخمة والقفزات النوعية التي تحققت في منظومة العمل النسائي وقوة التمكين فيه، استطاعت الوكالة من خلال تكثيف جهودها ومتابعتها لكل ما يمكن أن يسهم في الارتقاء بالخدمات وضمان جودة سير الأعمال أن تتبنى أفكارًا ومبادرات رائدة وتنفذها على أرض الواقع، حيثُ تبنّت (٦٦) مبادرة استفاد منها ما يربو على أربعة ملايين قاصدة، وكذلك تفعيل المعارض النسائية داخل المسجد الحرام، ومن أبرزها المعرض الرقمي (إثراء وشرف) الذي أبرز شرف خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية خلال شهر الحج المبارك، واستفاد منه ما يزيد على عشرين ألف قاصدة ويعد من أهم الأعمال التي شهدت إقبالًا واسعًا وأصداءً إيجابية وقد حصد خلالها المركز الأول في المعارض الرقمية.