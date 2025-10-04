أمين الرياض يطلق برنامج "تحوّل الرياض البلدي" لتطوير منظومة العمل البلدي بالعاصمة

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، برنامج "تحوّل الرياض البلدي"، الذي يهدف إلى تطوير منظومة العمل البلدي في العاصمة ورفع كفاءتها، لمواكبة النمو المتسارع والتطور النوعي الذي تشهده الرياض، واستجابةً لتطلعاتها المستقبلية بما يليق بمكانتها العالمية.