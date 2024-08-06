خلال الفترة القادمة.. "تعليم الرياض" ينفذ 12 برنامجاً المشرفين والإداريين والمعلمين

تنفذ الإدارة العامة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عدداً من البرامج خلال الفترة القادمة، التي تسبق انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ, وتستهدف الهيئة الإشرافية والإدارية وشاغلي الوظائف التعليمية والمعلمين الجدد.
ويبلغ عدد هذه البرامج 12 برنامجاً متنوعاً إضافة إلى برنامج "حيّاك" للمعلمين والمعلمات الجدد.
وتستهدف البرامج: العملية التعليمية وتقويم التعليم والمجتمع المدرسي والقيادة والتخطيط، كما تتضمن برنامج "مجتمعات التعلم المهنية" و"التعلم القائم على المشروعات" و"مهارات التفكير" و"الذكاء العاطفي القيادي" وبرنامج "التعلم التكاملي STEM" وبرنامج "جدارات القائد التعليمي".
وتسعى إدارة "تعليم الرياض" من خلال هذه البرامج إلى تهيئة منسوبيها لعام دراسي حافل بالعطاء والتميز والإنجاز.