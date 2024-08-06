خلال الفترة القادمة.. "تعليم الرياض" ينفذ 12 برنامجاً المشرفين والإداريين والمعلمين

تنفذ الإدارة العامة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عدداً من البرامج خلال الفترة القادمة، التي تسبق انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ, وتستهدف الهيئة الإشرافية والإدارية وشاغلي الوظائف التعليمية والمعلمين الجدد.