"القنصلية" تُحذِّر السعوديين في تكساس ولويزيانا من عاصفة "فرانسين"

أهابت القنصلية السعودية في هيوستن بجميع المواطنين السعوديين الموجودين في ولايتَي تكساس ولويزيانا الأمريكيتَين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في ظل تأثير العاصفة الاستوائية "فرانسين" المتوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة.
وأكدت أهمية متابعة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية، والالتزام بها؛ لضمان السلامة، داعية المواطنين إلى التواصل مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ عند الحاجة إلى أي دعم أو مساعدة.
وتتحرك العاصفة فرانسين نحو مياه خليج المكسيك، ومن المتوقع أن تكون رابع إعصار في موسم أعاصير المحيط الأطلسي، الذي ينتهي في 30 نوفمبر المقبل.
وقال المركز الوطني للأعاصير إن "فرانسين" ربما تتحول إلى إعصار من الفئة الأولى برياح تصل سرعتها إلى 137 كيلومترًا في الساعة قبل الوصول إلى اليابسة على ساحل لويزيانا مساء غد الأربعاء.
وسيؤدي ذلك على الأرجح إلى هبوب عاصفة تهدد حياة الموجودين في المناطق العليا من ساحلَي تكساس ولويزيانا.