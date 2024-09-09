"القنصلية" تُحذِّر السعوديين في تكساس ولويزيانا من عاصفة "فرانسين"

وأكدت أهمية متابعة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية، والالتزام بها؛ لضمان السلامة، داعية المواطنين إلى التواصل مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ عند الحاجة إلى أي دعم أو مساعدة.