حفر الباطن.. تدخُّل جراحي ينقذ مريضاً خمسينياً من سرطان المثانة البولية

وأوضح استشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور تركي الشمري؛ أن المريض زار عيادة المسالك البولية بمستشفى حفر الباطن المركزي، حيث كان يعاني خروج دم مع البول وآلام في الحوض، وبعد إجراء فحص السونار والأشعة المقطعية، تبيّن وجود كتلة بالمثانة بحجم 10 سم، وتم عمل منظار للمثانة، وأخذ عيّنات من تلك الكتلة، حيث أثبتت الفحوصات التي أُجريت وجود ورم سرطاني.