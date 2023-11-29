حفر الباطن.. تدخُّل جراحي ينقذ مريضاً خمسينياً من سرطان المثانة البولية

تمكّن فريقٌ طبي بقسم المسالك البولية وقسم جراحة القولون والمستقيم في مستشفى حفر الباطن المركزي؛ أحد مكوّنات تجمُّع حفر الباطن الصحي، من إجراء عملية لمريض يبلغ من العمر خمسين عاماً مصاب بسرطان المثانة البولية.
وأوضح استشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور تركي الشمري؛ أن المريض زار عيادة المسالك البولية بمستشفى حفر الباطن المركزي، حيث كان يعاني خروج دم مع البول وآلام في الحوض، وبعد إجراء فحص السونار والأشعة المقطعية، تبيّن وجود كتلة بالمثانة بحجم 10 سم، وتم عمل منظار للمثانة، وأخذ عيّنات من تلك الكتلة، حيث أثبتت الفحوصات التي أُجريت وجود ورم سرطاني.
وأضاف، أنه جرى تمّ وضع خطة علاج وإبلاغ المريض بتلك الخطة ومضاعفاتها، وبعد أخذ موافقة المريض تم البدء بالتدخل الجراحي بإزالة الورم السرطاني واستئصال المثانة البولية وعمل مثانة بديلة من الأمعاء الدقيقة، وتوصيل الأمعاء ببعضها وإعادة زراعة الحالبين بالمثانة الجديدة وتوصيلها بجدار البطن كمفاغرة بولية، وتكللت العملية بنجاح بعد استغراقها مدة أربع ساعات، وخروج المريض بصحة جيدة.