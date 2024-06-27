مع دخول موسم الغبرة.. أجواء مغبرة بكثافة تشمل عددًا من المناطق السبت والأحد

وقال الموقع: تشير التوقعات إلى أن اشتداداً إضافيًا سيطرأ على شدة الرياح يومي السبت والأحد، خاصة على السهول الشرقية والسواحل من منطقة عسير، وبعض الأجزاء الداخلية من جازان ونجران، مصحوبة بهبات تصل في بعض الأحيان لحوالي 70 كم/ساعة، متسببة باثارة مرجات غبارية تكون كثيفة أحياناً مترافقة بتدنٍ كبير لمدى الرؤية الأفقية.