مع دخول موسم الغبرة.. أجواء مغبرة بكثافة تشمل عددًا من المناطق السبت والأحد

كشفت آخر التوقعات الجوية عن بدء تأثر سواحل تهامة وبعض الأجزاء الداخلية من جازان ونجران في جنوب غرب المملكة بالرياح الموسمية العروفة محلياً بموسم الغبرة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة.
وبحسب موقع "طقس العرب"، تهب الرياح الشمالية الغربية النشطة على سواحل تهامة، السوحل الجنوبية الغربية من السعودية، ومن ضمنها محافظتا الليث والقنفذة وامتداداً حتى سواحل جازان وبعض الأجزاء الداخلية منها وصولاً حتى نجران، متسببة باثارة الأتربة والغبار في تلك المناطق.
وقال الموقع: تشير التوقعات إلى أن اشتداداً إضافيًا سيطرأ على شدة الرياح يومي السبت والأحد، خاصة على السهول الشرقية والسواحل من منطقة عسير، وبعض الأجزاء الداخلية من جازان ونجران، مصحوبة بهبات تصل في بعض الأحيان لحوالي 70 كم/ساعة، متسببة باثارة مرجات غبارية تكون كثيفة أحياناً مترافقة بتدنٍ كبير لمدى الرؤية الأفقية.
وأضاف "طقس العرب": موسم الغبرة يرجع إلى تعمق منخفض السودان، حيث يدفع برياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، يثير الغبار في السودان ويندفع جزء منه خاصة لمرتفعات جازان وعسير، وأحياناً الباحة والطائف، تزامناً مع نشاط حركة الرياح على سواحل البحر الأحمر والتي تثير الغبار بشكل محلي على الطرق الساحلية.
وأردف الموقع: مناخياً، يبدأ موسم الغبار الموسمية عادة مع أواخر يونيو ويستمر حتى منتصف أغسطس، وتعمل موجات الغبار على انخفاض مدى الرؤية الأفقية، ما يؤثر بشكل سلبي على مرضى الجهاز التنفسي.