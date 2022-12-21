الجامعة العربية المفتوحة تكرم الفائزين بمسابقة الإبداع الكتابي في حفل "اليوم العالمي للغة العربية"

احتفت الجامعة العربية المفتوحة بجميع فروعها وكلياتها أمس الإثنين باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "اللغة العربية والهويّة" وكرمت الجامعة خلال الحفل طلبتها الفائزين في مسابقة الإبداع الكتابي للفنون الأدبية المبادرة التي أطلقتها كلية الدراسات اللغوية، حيث كرم وكيل الجامعة للشؤون العلمية والبحث العلمي الدكتور سالم باقديم الفائزين.
وأكد الدكتور علي بن محمد الشهراني رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على إبراز مكانة اللغة العربية، ومن منطلق دورها كمنظمة تعليمية تسهم في تشكيل صنّاع المستقبل.
وأضاف: " اللغة العربية جزء أساسي من هويتنا وهوية وطننا، ولقد اختارها الله عز وجل لتكون لغة القرآن الكريم، وتعدّ اللغة الأكثر اكتمالاً بين اللغات الأخرى لما تنفرد به من مصطلحات فصيحة وبليغة تسهم في إيصال الأفكار والاحتياجات والمشاعر بطريقة متكاملة ".
من جانبه قدمت كلية الدراسات اللغوية نبذة عن المسابقة ومساراتها، وعرض نماذج عشوائية لمشاركات الطلبة المتنوعة، كما أكدت العميد المكلف الاستاذة فاطمة الشقاوي خلال كلمة له اهتمام وحرص المملكة العربية السعودية على اللغة العربية وتعزيز حضورها في كافة المحافل.
يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة انطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.