"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 16 طن سلال غذائية في ولاية الخرطوم في السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 16 طنًّا و700 كيلو غرام من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 2.604 أفراد.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
من ناحية ثانية، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحات القلب المفتوح للكبار في ولاية كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، بمشاركة 20 متطوعاً، وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة 4 عمليات جراحية معقدة للقلب المفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي في نيجيريا، وترسيخًا لثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار بالجمهورية اللبنانية.
وشهد شهر يوليو 2023م استقبال 3.684 مريضًا في مركز عكار - ببنين للرعاية الصحية قُدمت لهم 8.771 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 37% والإناث 63%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 75% والمقيمين 25% من إجمالي المستفيدين.
ويأتي ذلك حرصًا من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.