"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 16 طن سلال غذائية في ولاية الخرطوم في السودان

وشهد شهر يوليو 2023م استقبال 3.684 مريضًا في مركز عكار - ببنين للرعاية الصحية قُدمت لهم 8.771 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 37% والإناث 63%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 75% والمقيمين 25% من إجمالي المستفيدين.