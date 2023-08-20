"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة ورياح نشطة وسيول وموجة حارة

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد موجة حارة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة العلا وخيبر والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على المدينة المنورة ووادي الفرع والحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.