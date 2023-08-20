"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة ورياح نشطة وسيول وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والشرقية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد موجة حارة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة العلا وخيبر والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على المدينة المنورة ووادي الفرع والحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورنية والقنفذة والليث وبحرة وخليص والجموم. وتشهد أمطارًا غزيرة على الكامل والعرضيات والطائف وأضم وميسان، وأمطارًا خفيفة على جدة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة ورياحًا نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وجريان السيول ورياحًا نشطة. وتشمل الحالة البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.
كذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة ورياحًا نشطة وسيولاً، تشمل جازان وفرسان والدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.