المناخ وتحديات النخيل.. خبراء عالميون يناقشون حلولًا مستدامة بمؤتمر التمور الدولي بالرياض

يُذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للتمور يُعدّ منصة رئيسة لتعزيز الحوار حول مستقبل زراعة التمور، وتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءًا أساسيًّا من الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وسلّط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه مزارعي نخيل التمر؛ حيث تتأثّر زراعة النخيل بشكل ملحوظ بتغير المناخ؛ ممّا يؤدّي إلى مشكلات مثل تأخير نضج الثمار، وانخفاض معدلات عقد الثمار، وزيادة انتشار الآفات الزراعية.