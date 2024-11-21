المناخ وتحديات النخيل.. خبراء عالميون يناقشون حلولًا مستدامة بمؤتمر التمور الدولي بالرياض

شهد اليومُ الثاني من فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتمور المقام بمركز المعارض والمؤتمرات بالعاصمة الرياض، جلسةً حوارية متخصّصة بعنوان "تأثير تغير المناخ على زراعة النخيل"، نظّمها المركز الوطني للنخيل والتمور، بالتعاون مع جامعة الملك فيصل، وأدارها المجلس الدولي للتمور، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في مجال المناخ والزراعة.
وهدفت الجلسة إلى استكشاف تأثيرات تغير المناخ على زراعة نخيل التمر ومعرفة التحديات الرئيسية التي يواجهها المزارعون؛ مثل تأخير النضج وعقد الثمار وزيادة الآفات، وغيرها من التأثيرات المرتبطة بالمناخ والأساليب المبتكرة لمواجهتها، وتعزيز الحلول متعدّدة التخصصات لحماية هذا المحصول المهم، إضافة إلى زيادة الوعي واقتراح توصيات قابلة للتنفيذ لزراعة نخيل التمر المستدامة.
تناولت الجلسةُ التي حظيت بحضور واسع من المزارعين والباحثين والمهتمين، أبرزَ التحديات التي تواجه زراعة نخيل التمر نتيجة التغيرات المناخية، بما في ذلك تأخير نضج الثمار، ضعف عقدها، انتشار الآفات الزراعية، وتأثير التلوث البيئي على المحاصيل، وأكد المشاركون خلالها أن هذه التحديات تتطلب تكاتفًا دوليًّا لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة.
واستعرضت الجلسةُ أفضلَ الممارسات العالمية لمواجهة تغير المناخ، مثل تحسين أنظمة الري، استحداث تقنيات مقاومة للجفاف، وزيادة الاعتماد على التقنيات الذكية في الزراعة، كما سلطت الضوء على أهمية توعية المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم لمواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري والتغيرات البيئية.
وفي ختام الجلسة قدّمت الجلسةُ عددًا من توصيات تهدف إلى تحقيق زراعة نخيل مستدامة؛ من أبرزها تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات، دعم البحث العلمي لتطوير أصناف مقاومة للظروف المناخية القاسية، وإطلاق مبادرات توعوية لتعزيز الاستدامة الزراعية.
يشار إلى أنّ المملكة العربية السعودية تتصدّر المشهد العالمي في إنتاج وتصدير التمور للعام 2023؛ وفقًا لتقرير صادر عن المركز الوطني للنخيل والتمور. وبلغت قيمةُ الصادرات أكثرَ من "1.4" مليار ريال، استنادًا إلى بيانات مركز التجارة العالمي "Comtrade"، في حين تجاوز حجم الإنتاج "1.9" مليون طن؛ بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
وحققت التمورُ السعودية انتشارًا عالميًّا بوصولها إلى "119" دولة بنهاية العام 2023؛ حيث تضاعفت قيمة صادراتها بنسبة 152.5% منذ عام 2016، مسجلةً نموًّا تراكميًّا سنويًّا بمعدل "12.3%"؛ مما يعكس نجاح المملكة في تعزيز مكانتها كأكبر مصدر للتمور على مستوى العالم.
يُذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للتمور يُعدّ منصة رئيسة لتعزيز الحوار حول مستقبل زراعة التمور، وتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءًا أساسيًّا من الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وسلّط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه مزارعي نخيل التمر؛ حيث تتأثّر زراعة النخيل بشكل ملحوظ بتغير المناخ؛ ممّا يؤدّي إلى مشكلات مثل تأخير نضج الثمار، وانخفاض معدلات عقد الثمار، وزيادة انتشار الآفات الزراعية.