ملف خاص في "عيادة الجندي" يسلّط الضوء على مركز الأمير سلطان للقلب

تضمّن العدد الأخير من مجلة "عيادة الجندي" ملفًا خاصًا عن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، استعرض خلاله الدور الريادي للمركز وإنجازاته الطبية المتقدمة على مستوى رعاية أمراض القلب وجراحاتها.
وجاء الملف عبر لقاء مع البروفيسور محمد بن مناحي الأكلبي، المدير العام التنفيذي للمركز، الذي استعرض رؤية المركز واستراتيجيته التطويرية، مؤكدًا التزامه بتقديم رعاية قلبية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يواكب أحدث ما توصلت إليه التقنيات الطبية.
وتناول اللقاء مسيرة المركز التطويرية، وجهوده المستمرة في رفع كفاءة الخدمات العلاجية والتشخيصية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، إلى جانب دوره في دعم الكفاءات الطبية وتطوير الممارسات السريرية المتخصصة في مجال القلب.