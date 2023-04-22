مهرجان "محمية الإمام تركي الملكية" يواصل فعالياته

وتهدف الفعاليّات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام إلى تقديم المتعة لمختلف شرائح الزوار من خلال العديد من البرامج والفعاليّات الترفيهية، والتراثية والثقافية، إضافة إلى الفقرات الموسيقية واللوحات التشكلية والتصوير، والمسابقات، والألعاب الكرنفالية، والخيمة الشعبية، وتوزيع العيديات، وأغاني العيد وغيرها، والذي عكس صورة مميزة ومبهجة.