"البرهان" يدشِّن مشروع منحة خادم الحرمين لتنفيذ 500 محطة مياه جوفية بالسودان

ويهدف المشروع إلى تنفيذ 1300 بئر جوفي، إذ تبدأ اليوم أعمال المرحلة الأولى في تنفيذ 500 بئر منها، حيث يسهم المشروع في توفير حوالي (120) ألف م3 يومياً لتغطية احتياجات السكان من مياه الشرب، بالإضافة إلى تنمية الموارد المائية للريف السوداني في المناطق البعيدة من نهر النيل وفروعه، كما تُعدُّ المياه الجوفية من أهم المصادر في التنمية الريفية، إذ سيخدم حوالي (3) ملايين مستفيد من سكان الريف السوداني، فضلاً عن أن المشروع يدعم المستويين الاجتماعي والاقتصادية، ويعزِّز نموَّهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الأمن المائي والغذائي في السودان.