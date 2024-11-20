شبكة النقل السريع للحافلات في المدينة.. منافسات للتطوير بين 3 تحالفات سعودية وعالمية

أما المسار الثاني والرئيس، فيبلغ طوله 38 كيلومتراً، ويبدأ من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنوّرة، ويمر بالمسجد النبوي، وينتهي عند مسجد الميقات، وسيحتوي على 24 محطة، وثلاثة مرافق للركن وصعود الركاب، أما المحور الثالث، فيبدأ من نهاية طريق القصيم وينتهي عند مسجد الأمير عبدالمجيد، ويبلغ طوله 10.4 كيلومتر، ويضم 10 محطات ومرفقاً للركن وصعود الركاب.