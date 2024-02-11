لرصد وتتبع الأجسام الفضائية.. "الفضاء السعودية" و"نورث ستار" تؤسسان علاقة تعاونية

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الحطام الفضائي المنعقد في الرياض، بمشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم، وحضور أكثر 260 قائدًا وخبيرًا ومتحدثًا في مجالات الفضاء الواسعة.