رواد الأعمال وصُناع القرار يناقشون مستقبل الاقتصاد السعودي في احتفالية "ذا بيزنس يير"

تُنظِّم مجلة "ذا بيزنس يير" في 19/02/2024م بفندق "كراون بلازا" بالمدينة الرقمية بالرياض احتفالية خاصة بعنوان "عشر سنوات من التقدم ومستقبل مليء بالفرص"، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق أعمالها في المملكة.
وطوال السنوات العشر الماضية دأبت مجلة "ذا بيزنس يير" على إصدار مجموعة من التقارير والمنشورات التي رصدت التحولات الكبيرة التي تجري في مختلف القطاعات بالمملكة تحت مظلة "رؤية السعودية 2030" من خلال المقابلات الحصرية والمقالات والتحليلات.
تأتي الاحتفالية امتداداً لجهود المجلة في عرض فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتعريف العالم بقصة التحوّل المتميزة التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، وستقوم خلال الاحتفالية بتوزيع عدد خاص عن المملكة العربية السعودية على الحضور يُسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه المملكة في مسيرة تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030".
كما ستتم خلال الاحتفالية، التي دعي إليها نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين ورواد الفكر الاقتصادي بالمملكة، مناقشة قضايا مهمة وحيوية تشمل برنامج "صنع في السعودية" الذي يعزز الاستهلاك المحلي ويدعم الشركات في إنشاء علامات عالمية مشهورة، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني؛ ستوفر الاحتفالية منصة مناسبة لتبادل الآراء والأفكار البناءة ومشاركة قصص النجاح الملهمة.
ستكون الإصدارت الخاصة عن المملكة متاحة بعد الاحتفالية للجمهور الدولي عبر مختلف المنصات البارزة المعنية بشؤون الأعمال التجارية، بما في ذلك Bloomberg Terminal و Refinitiv Eikon وDow Jones Factiva وFactSet.، وستكون متاحة كذلك على PressReader وIssuu وGoogle Books، بالإضافة إلى thebusinessyear.com.
يُذكر أن مجموعة "ذا بيزنس يير" هي مجموعة إعلامية عالمية، تأسست قبل أكثر من 15 عامًا، وتقوم بتزويد المستثمرين والشركات والحكومات بمعلومات عن الأسواق الأكثر ديناميكية في العالم.