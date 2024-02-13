رواد الأعمال وصُناع القرار يناقشون مستقبل الاقتصاد السعودي في احتفالية "ذا بيزنس يير"

تأتي الاحتفالية امتداداً لجهود المجلة في عرض فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتعريف العالم بقصة التحوّل المتميزة التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، وستقوم خلال الاحتفالية بتوزيع عدد خاص عن المملكة العربية السعودية على الحضور يُسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه المملكة في مسيرة تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030".