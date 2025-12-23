"الدعجاني": الرياض أول مدينة نشطة عالميًا في الشرق الأوسط.. قراءة في إنجاز سعودي غير مسبوق

خطوات لضمان «النشاط المستدام»

ويطرح الدعجاني ما يصفه بـ«سؤال الحلم» حول الخطوات المقبلة للحفاظ على هذا الزخم، داعيًا إلى تبني مستمر لفلسفة المدينة النشطة، والانفتاح على الأفكار الشابة، وتنظيم المسابقات والمعارض المتخصصة، وتعزيز الشراكات مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إلى جانب مد جسور التعاون مع الجامعات لتطوير نموذج سعودي قادر على منافسة مدن عالمية مثل ليفربول وهامبورغ ولوزان.