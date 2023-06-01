عائد من الإدمان يبوح بحسرة لـ"سبق": الصداقة المزيّفة أوقعتني بشراك السموم

وتفصيلاً، قال المتعافي لـ "سبق" وهو يتحدث بنبرة ندم وحسرة: "عند وقوعي في التعاطي كنت أعتقد أنني سأجد السعادة والنشوة، فجلساء السوء كان لهم تأثير كبير في هذه الرحلة التعيسة، فبعد تخرجي من الثانوية كنت أريد تكوين صداقات وعلاقات مع الآخرين، حتى مع أشخاص خارج محيط الأقارب وأبناء الحي، ومن وقتها كنت أعيش لحظات السعادة التي اكتشفت في لحظة إدراك متأخرة أنها سعادة زائفة".