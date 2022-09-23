يوم الوطن يتجسّد.. مدير "تعليم عسير": على عواتقنا تحقيق تطلعات القيادة

أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد بن خضران العمري، أن المملكة العربية السعودية وهي تحتفل بالذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني سطرت أنموذجًا فريدًا في بناء الإنسان وتنمية المكان وتعزيز اقتصادها وسط ولاء ووفاء من السعوديين لقيادتهم، وعظمت من دور المواطن السعودي ومدى فاعليته في إحداث الفرق ومساهمته الفاعلة في مسيرة التنمية، ولذلك كان الاستثمار في العقول مستهدفًا رئيسًا للمملكة.