"السليمان" يشيد بالتحولات والتطورات النوعية التي شهدتها السعودية منذ إعلان رؤية 2030

رفع الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، باسمه ونيابة عن منسوبي الشركة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94.
وأكد الدكتور السليمان أن اليوم الوطني يمثل مناسبة سامية، نتذكر فيها توحيد السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه–، الذي وضع الأسس المتينة لمستقبل الوطن، وسار على دربه أبناؤه الملوك -رحمهم الله- حتى وصلنا إلى هذا العهد الزاهر، الذي شهدت فيه السعودية تطورات هائلة وإنجازات متعددة في شتى المجالات تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-.
وأشار الدكتور السليمان إلى التحولات والتطورات النوعية التي شهدتها السعودية في الأعوام الماضية منذ إعلان رؤية السعودية 2030؛ إذ حققت الأهداف بشكل أسرع مما كان مخطَّطًا له؛ وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف القطاعات.
وبيَّن الدكتور السليمان أن القطاع العقاري شهد تحولات كبرى خلال هذا العهد الزاهر، تمثلت في صدور عدد من الأنظمة والتشريعات التي تمكِّن القطاع من مواكبة الطموحات والرؤى التي حددتها رؤية السعودية 2030؛ فأُنشئت هيئة خاصة للعقار، هي الهيئة العامة للعقار، وصدر عدد من الأنظمة، من أبرزها نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، ونظام المساهمات العقارية.
وأضاف بأن نظام التسجيل العيني للعقار شكَّل تطورًا نوعيًّا في توثيق العقارات في السعودية؛ إذ يعمل السجل العقاري على تنفيذ النظام بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة؛ وذلك لإنشاء سِجل عقاري شامل لجميع بيانات ومعلومات العقارات في السعودية، يتضمَّن موقعًا جغرافيًّا دقيقًا لكل عقار، ويُصدر صكوك تسجيل الملكية، ويوثِّق التصرفات العقارية، ويمكِّن المُلاك من إدارة عقاراتهم من خلال منصة رقمية، طُوِّرت وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها.
وأوضح الدكتور السليمان أن السجل العقاري يُقدِّم أعماله في خمس مدن رئيسية، هي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام وبريدة. وسنواصل أعمالنا حتى تسجيل العقارات جميعها في السعودية خلال السنوات الخمس القادمة؛ لنحقق طموحنا في تطوير المنظومة العقارية من خلال الخدمات العقارية والحلول الرقمية.