"السليمان" يشيد بالتحولات والتطورات النوعية التي شهدتها السعودية منذ إعلان رؤية 2030

وأكد الدكتور السليمان أن اليوم الوطني يمثل مناسبة سامية، نتذكر فيها توحيد السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه–، الذي وضع الأسس المتينة لمستقبل الوطن، وسار على دربه أبناؤه الملوك -رحمهم الله- حتى وصلنا إلى هذا العهد الزاهر، الذي شهدت فيه السعودية تطورات هائلة وإنجازات متعددة في شتى المجالات تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-.