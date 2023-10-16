حرصًا على تنمية مدن المملكة.. ولي العهد يعلن إطلاق شركة "اردارا" وباكورة مشاريعها "الوادي" قلب أبها

وسيعتمد مشروع "الوادي"، الذي يمتد على مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، الطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق، حيث سيراعي المشروع معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، عبر توفير أكثر من 30% من مساحة المشروع كمساحات خضراء مفتوحة، و16 كم من الوجهات المائية تمتد على نطاق المشروع، و17 كم من المسارات الرياضية، والأنشطة الثقافية، والمجتمعية.