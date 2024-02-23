"الفياض": ذكرى يوم التأسيس مفخرةٌ نستحضر من خلالها تضحيات الآباء والأجداد

وقال: "يُجسّد يومُ التأسيس عمقَ المملكة العربية السعودية تاريخيًّا وحضاريًّا واجتماعيًّا وإنسانيًّا، الحاضر في وجدان كل مواطن ومقيم على هذه الأرض المباركة، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، واحتفاءُ الوطن بهذه المناسبة العظيمة تأكيدٌ على جذوره الراسخة وتاريخه الضارب في القِدَم.