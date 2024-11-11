"المرور": ضبط 6661 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

ضمن حملاتها الميدانية في جميع مناطق المملكة، نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 6661 دراجة آلية مخالفة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر وحتى السبت 9 نوفمبر 2024م.
وجاءت إدارة الرياض في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 3125 مخالفة، تلتها جدة 2141 مخالفة، ثم العاصمة المقدسة 420 مخالفة، والمنطقة الشرقية 301 مخالفة.
وأضافت أن نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: المدينة المنورة 149 وعسير 111، ثم حائل 92 مخالفة، تلتها الطائف 77، وجازان 75 مخالفة.
وأهابت الإدارة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.