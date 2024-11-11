"المرور": ضبط 6661 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

ضمن حملاتها الميدانية في جميع مناطق المملكة، نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 6661 دراجة آلية مخالفة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر وحتى السبت 9 نوفمبر 2024م.