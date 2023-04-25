رابطة العالم الإسلامي تدين التصريحات المسيئة من رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي بحق الإسلام والقرآن الكريم

وأكّد البيان أن ما صدر من إساءاتٍ إنما ينم عن جهل قائلها بحقيقة الإسلام، مستنداً في ذلك إلى مفاهيم يروّجها المتطرفون، لا تمت لحقيقة الإسلام وسماحته بأي صلة، وهي مفاهيم تسقط أمام الحقائق بوثائقها التي أقنعت نحو ملياري مسلم يعتنقون اليوم دين الإسلام، متناسياً أن ما ذكره في تفاصيل إساءته إنما ينطبق على فئات متطرفة من بعض أتباع كل الأديان وليس المحسوبين في الظاهر على الدين الإسلامي وحده، وعلى هذا المسيء أن يبحث عن الحقيقة من مصادرها ويقرأ التاريخ جيداً.