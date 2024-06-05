44.220 حاجًا يستفيدون من الخدمات الصحية مع الأيام الأولى لموسم الحج

وأشارت إلى أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل، كما تم إجراء (7) عمليات قلب مفتوح، و(112) قسطرة قلبية، و177 عملية غسيل كلوي.