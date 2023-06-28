خلوّ مجازر المعيصم بالخضراء من الذبح العشوائي

شهد حراج الأغنام في المعيصم بالخضراء كثافة عددية وحضورًا لأداء نسك الذبح في أول أيام عيد الأضحى، مع تواجد للجهات ذات العلاقة والمشرفة على تنظيم الموقع.
تواجدت "سبق" صباح اليوم في حراج الأغنام بالخضراء، ورصدت اختفاء ظاهرة الذبح العشوائي التي كانت منتشرة الأعوام السابقة في أطراف وسفوح الجبال الملاصقة للمجازر.
وهناك تواجد أمني ملحوظ لقوة المجاهدين والمهمات والواجبات ودوريات أمانة العاصمة المقدسة في الحراج وأطرافه، كان لها دور في منع أي ظواهر سلبية متمثلة في الذبح العشوائي، أو استخدام سفوح الجبال للذبح من أشخاص مخالفين.
وتفاوتت أسعار الأضاحي بشكل ملحوظ حسب نوع وحجم الأضحية؛ إذ لامس الحري منها مبلغ 2000 ريال، نزولًا إلى 1400؛ بينما السواكين تراوح سعرها بين 1100 و1400 ريال.
يُذكر أن العام الماضي وثّقت "سبق" انتشارًا للذبح العشوائي لعدد من الأغنام المريضة والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي، تقوم عليها جالية إفريقية تتولى بيعها بمبلغ لا يتجاوز 100 ريال تشتري منها جاليات أخرى.