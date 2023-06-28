خلوّ مجازر المعيصم بالخضراء من الذبح العشوائي

وهناك تواجد أمني ملحوظ لقوة المجاهدين والمهمات والواجبات ودوريات أمانة العاصمة المقدسة في الحراج وأطرافه، كان لها دور في منع أي ظواهر سلبية متمثلة في الذبح العشوائي، أو استخدام سفوح الجبال للذبح من أشخاص مخالفين.