توسعة الرواق السعودي.. اهتمام استثنائي بدأه الملك عبد الله ويُكمله الملك سلمان.. هنا التفاصيل

ويمكن التأكيد على أن هناك امتدادًا بين الرواق السعودي الحالي، والتوسعة الثالثة للمسجد الحرام التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، وأعلن عنها في العام 2008؛ حيث تم الشروع في إضافة جديدة للمسجد، امتدّت من الجهة الشمالية، وتتواصل هذه التوسعة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، اليوم، وهي كانت كفيلة بأن تجعل مساحة المسجد الحرام حوالي مليون متر مربع، بطاقة استيعابية حوالي مليونَيْ مصلٍّ، وتضمّن عددًا كبيرًا من الأعمدة، وبابًا يحمل اسم باب الملك عبدالله بن عبدالعزيز.