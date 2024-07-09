"OMODA JAECOO" تفتتح أول مستودع لقطع الغيار الأصلية في الدمام

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز تجربة العملاء، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجيتها التجارية الحيوية، افتتحت "OMODA JAECOO" أول مستودع رئيسي لقطع الغيار في الدمام. ويأتي هذا الافتتاح ليعزز مكانة العلامة التجارية في السوق السعودية، وليؤكد على رؤيتها لتقديم خدمات ما بعد البيع عالية الجودة.
يمتد المستودع الجديد على مساحة 5,200 متر مربع، ويتم إدارته مباشرة من المكتب الرئيسي للشركة في الرياض، ويهدف هذا المستودع إلى ضمان توفر قطع الغيار بنسبة 100% لجميع العملاء في المملكة، والقضاء على مشكلات خدمات ما بعد البيع الشائعة. وتعد هذه المنشأة بمثابة شهادة OMODA & JAECOO على التميز والقرار الاستراتيجي، بُعيد إنشاء مكتبها الرئيسي الدولي في المملكة العربية السعودية.
وبالتعاون مع شركة Maersk العالمية للنقل والخدمات اللوجستية، قامت OMODA JAECOO بتطوير هذا المستودع لدعم معايير سير العمل الاستثنائية، وتضمن هذه الشراكة تلبية احتياجات التجار والعملاء على حد سواء بسرعة وكفاءة، مع الالتزام بأفضل ممارسات الصناعة. تم تصميم المنشأة لتوريد قطع الغيار الأصلية في جميع أنحاء المملكة، مما يضمن دورة تناوبية تقوم بتسليم قطع الغيار خلال 24-48 ساعة عبر كافة أنحاء المملكة.
تعقيبًا على ذلك، تحدث الرئيس الإقليمي لـ OMODA JAECOO قائلاً: "نحن ملتزمون بالحفاظ على التواصل الوثيق مع عملائنا لفهم احتياجاتهم والاستجابة بسرعة. هدفنا هو تقديم أفضل خدمة في جميع الأوقات، مما يضمن عدم ترك عملائنا أبداً في انتظار قطع الغيار الأساسية".
ومن المتوقع أن يسهم هذا المستودع الجديد في وضع معايير صناعية جديدة لتوافر قطع الغيار، حيث سيضم مجموعة شاملة من قطع الغيار، بما في ذلك أجزاء جسم المركبة. ويؤكد هذا المشروع الطموح، الذي استغرق عامين من التخطيط والتنفيذ الدقيق، تفاني OMODA JAECOO في تغطية جميع الأماكن الممكنة لخدمة عملائها بفعالية.
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة OMODA JAECOO لتوسيع مراكز مستودعاتها في مختلف المناطق والمدن داخل المملكة مع زيادة حجم المبيعات، حيث ستعمل خطة التوسع هذه على ترسيخ التزامهم برضا العملاء والتميز التشغيلي.
الجدير بالذكر، انه من المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية في 27 يوليو، بمدينة الرياض، مما يمثل بداية حقبة جديدة لعلامتي OMODA JAECOO في المملكة العربية السعودية.