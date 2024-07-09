"OMODA JAECOO" تفتتح أول مستودع لقطع الغيار الأصلية في الدمام

ومن المتوقع أن يسهم هذا المستودع الجديد في وضع معايير صناعية جديدة لتوافر قطع الغيار، حيث سيضم مجموعة شاملة من قطع الغيار، بما في ذلك أجزاء جسم المركبة. ويؤكد هذا المشروع الطموح، الذي استغرق عامين من التخطيط والتنفيذ الدقيق، تفاني OMODA JAECOO في تغطية جميع الأماكن الممكنة لخدمة عملائها بفعالية.