35 بمكة والأحساء و7 بالسودة.. "الأرصاد" يكشف عن أعلى وأدنى حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الثلاثاء، على معظم المناطق.
سجّلت مكة المكرّمة والأحساء أعلى درجة حرارة 35 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 7 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: 34 ْمئوية في جدة والدمام وجازان، و33 بالرياض والخرج ووادي الدواسر وشرورة والقنفذة وينبع.. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة بـ7 ْمئوية، و11 درجة بكل من: أبها وطريف والقريات.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار فرصة هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، في حين تتكوَّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يستمر التوقُّع بتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من منطقة الرياض.