"سلام" تشارك في مؤتمر "ليب 2024" كراعٍ استراتيجي وتكشف عن رؤيتها للتحول الرقمي (حلول أعمال جوهرها الإنسان)

وفي معرض تعليقه على المشاركة بهذا الحدث، قال المهندس أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة سلام: "خلال فترة قصيرة، استطاع مؤتمر ’ليب‘ أن يصبح منارة للابتكار التكنولوجي، ونقطة تحول حاسمة في رحلة المملكة العربية السعودية نحو تحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة للعام 2030. ولا شك أن رعايتنا الاستراتيجية للحدث تعكس تفاني ’سلام‘ في دعم هذا المسار التحولي، ونتطلع قدماً لتسليط الضوء على دور تقنياتنا الرائدة في مجالات الاتصال؛ والتنقل؛ وأمن المعلومات؛ وخدمات السحابة؛ والتقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي؛ في إرساء معايير جديدة لقطاع الاتصالات وتعزيز جاهزية الأعمال وقدرتها على التكيف مع التغيرات المستقبلية. مشاركتنا هذا العام مستندة إلى شعار "حلول أعمال جوهرها الإنسان"، والذي نسعى من خلاله إلى تبوء مكانة ريادية لتزويد العملاء بتقنيات متاحة بسهولة تدعم أهدافهم التحوليّة".