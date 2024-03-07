"سلام" تشارك في مؤتمر "ليب 2024" كراعٍ استراتيجي وتكشف عن رؤيتها للتحول الرقمي (حلول أعمال جوهرها الإنسان)

كشفت شركة "سلام"، الحائزة مؤخراً على لقب أسرع العلامات التجارية نمواً وأكثرها ابتكاراً في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية وذلك ضمن جوائز جلوبال براندز 2023، عن رعايتها الاستراتيجية لمؤتمر "ليب 2024". ويمثل الحدث البارز والمعروف باسم "دافوس الرقمي"، والذي سيُعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 4-7 مارس 2024، واحداً من أبرز الفعاليات التقنية الرئيسية في المنطقة وتجمعاً رئيسياً لرواد التكنولوجيا العالمية.
وعلى هامش مشاركتها البارزة في "ليب 2024"، توجّه "سلام" الدعوة لزوار المعرض لاستكشاف جناحها الاستثنائي رقم H1.K80 في القاعة الرئيسية. ويشهد الحدث لهذا العام مشاركة أكثر من 450 شركة ناشئة، وما يزيد على 1,000 متحدث، و170,000 عارض من مختلف دول العالم.
وفي معرض تعليقه على المشاركة بهذا الحدث، قال المهندس أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة سلام: "خلال فترة قصيرة، استطاع مؤتمر ’ليب‘ أن يصبح منارة للابتكار التكنولوجي، ونقطة تحول حاسمة في رحلة المملكة العربية السعودية نحو تحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة للعام 2030. ولا شك أن رعايتنا الاستراتيجية للحدث تعكس تفاني ’سلام‘ في دعم هذا المسار التحولي، ونتطلع قدماً لتسليط الضوء على دور تقنياتنا الرائدة في مجالات الاتصال؛ والتنقل؛ وأمن المعلومات؛ وخدمات السحابة؛ والتقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي؛ في إرساء معايير جديدة لقطاع الاتصالات وتعزيز جاهزية الأعمال وقدرتها على التكيف مع التغيرات المستقبلية. مشاركتنا هذا العام مستندة إلى شعار "حلول أعمال جوهرها الإنسان"، والذي نسعى من خلاله إلى تبوء مكانة ريادية لتزويد العملاء بتقنيات متاحة بسهولة تدعم أهدافهم التحوليّة".
وفي هذا العام، ترتكز مشاركة "سلام" على رؤيتها "حلول أعمال جوهرها الإنسان"، لتؤكد الشركة من خلالها على التزامها بدفع جهود التحول الرقمي على صعيدي الابتكار والشمول. سيوفر جناح "سلام" تجربة غامرة تأخذ الزوار في رحلة تخيلية لمستقبل تتمحور التكنولوجيا فيه حول احتياجات الإنسان وأهداف الأعمال، حيث ستعرض سلام خطتها الاستراتيجية لمملكة متطورة رقمياً عبر حلول الاتصال، وأمن المعلومات، وإدارة السحابة، والتقنيات الناشئة.
وأضاف العنقري: "نشارك في ’ليب 2024‘ إلى جانب أبرز الشركات العالمية في مجالات التقنية والاتصالات لنؤكد من جديد على التزامنا في بناء مستقبل قائم على الابتكار والشمول. كما وندعو زوار المعرض لاستكشاف العوالم الجديدة التي نعمل على تشكيلها، حيث تتقاطع التكنولوجيا والإمكانيات البشرية لفتح آفاق لا حصر لها".
ومن جهتها ستشارك سمر السالم، نائب الرئيس الأوّل لرأس المال البشري والخدمات المساندة في "سلام" في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تأهيل وتطوير مهارات رأس المال البشري للمستقبل" في 4 مارس الساعة 12:30 ظهرًا. وستتناول في الجلسة كيفية الاستعداد المهني في وجه تحديات المستقبل، والمرونة المؤسسية، وكيفية بناء ثقافة التعلّم والتطوير المستدام في بيئات العمل وهي الدعائم المطلوبة لتحضير رأس المال البشري لتحديات المستقبل والفرص في سوق العمل دائم التغيّر.
وكما سيشارك سليمان الفيفي نائب الرئيس لخدمات المعلومات والتطبيقات (الرئيس التنفيذي للرقمنة) في "سلام" يوم 5 مارس بحوار حول التأثير العميق للذكاء الاصطناعي التوليدي على قطاع الاتصالات وآثاره الواسعة، وسيوضّح الفيفي الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي التوليدي في دفع عجلة الابتكار وتشكيل مستقبل الاتصالات.
وفي هذا العام، ترتكز مشاركة "سلام" على رؤيتها "حلول أعمال جوهرها الإنسان"، لتؤكد الشركة من خلالها على التزامها بدفع جهود التحول الرقمي على صعيدي الابتكار والشمول. سيوفر جناح "سلام" تجربة غامرة تأخذ الزوار في رحلة تخيلية لمستقبل تتمحور التكنولوجيا فيه حول احتياجات الإنسان وأهداف الأعمال، حيث ستعرض سلام خطتها الاستراتيجية لمملكة متطورة رقمياً عبر حلول الاتصال، وأمن المعلومات، وإدارة السحابة، والتقنيات الناشئة.
هذا وتتطلع شركة "سلام" إلى استقبال الزوار والشركاء من جميع أنحاء العالم في جناحها بمؤتمر "ليب 2024"، حيث سيتم الكشف عن مستقبل التحول الرقمي.