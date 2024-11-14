نقلة نوعية في استخدام التقنيات.. أمير المدينة يدشن مشروع النظام الأمني بميناء ينبع التجاري

دشّن الأميرُ سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مشروعَ النظام الأمني بميناء ينبع التجاري، الذي يُعدّ نقلة نوعية في استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق جوانب الأمن والسلامة وضمان سرعة الحركة من وإلى الميناء، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، وعدد من المسؤولين.