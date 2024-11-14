نقلة نوعية في استخدام التقنيات.. أمير المدينة يدشن مشروع النظام الأمني بميناء ينبع التجاري

دشّن الأميرُ سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مشروعَ النظام الأمني بميناء ينبع التجاري، الذي يُعدّ نقلة نوعية في استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق جوانب الأمن والسلامة وضمان سرعة الحركة من وإلى الميناء، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، وعدد من المسؤولين.
وخلال زيارته إلى الميناء، اطّلع الأمير سلمان بن سلطان على أهم التطورات والإنجازات في الموانئ، كما شاهد عرضًا مرئيًا يستعرض ما يشهده ميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بينبع من قفزات نوعية في رفع كفاءتهما التشغيلية وطاقتهما الاستيعابية.
وقد ارتفعت الطنيات المناولة في ميناء ينبع التجاري بنسبة 46% خلال شهر أكتوبر لعام 2024 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، وكذلك ارتفعت الطنيات المناولة في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسبة 41% خلال شهر أكتوبر لعام 2024 مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي؛ مما يبرز دورهما المحوري في دعم الحركة التجارية بالمنطقة، باعتبارهما بوابة اقتصادية مهمة، وبما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن رؤية السعودية 2030.
كما قام أمير منطقة المدينة المنورة بجولة ميدانية في ميناء ينبع التجاري، وذلك في إطار اهتمامه بدور الموانئ في تنمية اقتصاد المنطقة؛ حيث زار أرصفة وساحات الميناء، واطلع على سير العمل في المشاريع الاستثمارية ومشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بالميناء، وما يشهده من تطوير وتحسين لتعزيز كفاءة وتنافسية عملياته التشغيلية.