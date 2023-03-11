رئيس الهيئة العامة للترفيه يهنئ القيادة بمناسبة يوم العَلَم

رفع المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة يوم العلم، وقال: "إن تخصيص يوم 11 مارس من كل عام يومًا للعَلم يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالدلالة والرمزية الوطنية التي يمثلها عَلم السعودية، الذي جمع في مضامينه مفاهيم العدل والقوة والتوحيد والنماء".