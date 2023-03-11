رئيس الهيئة العامة للترفيه يهنئ القيادة بمناسبة يوم العَلَم

رفع المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة يوم العلم، وقال: "إن تخصيص يوم 11 مارس من كل عام يومًا للعَلم يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالدلالة والرمزية الوطنية التي يمثلها عَلم السعودية، الذي جمع في مضامينه مفاهيم العدل والقوة والتوحيد والنماء".
وأضاف: "يوم العَلم مناسبة وطنية، تعبّر عن وحدة السعودية، واعتزاز شعبها بالمستويات الرفيعة التي حققتها في مختلف المجالات، ووصولها لمستويات متقدمة في الأمن والرخاء، وتطلُّعها لمستقبل أكثر نماء وإشراقًا".
وأبان آل الشيخ أن عَلم السعودية كان خير شاهد على مسيرتها العظيمة؛ إذ رافقها منذ البدايات حتى أصبح راية للنماء والرخاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
واختتم آل الشيخ تصريحه بأن يوم العَلم يمثل دلالة واضحة على الائتلاف والوحدة الوطنية، كما يمثل راية عز، يفخر السعوديون بشموخها وارتفاعها، الذي يعبّر عن مكانة البلاد بين بلدان العالم.