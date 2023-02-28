بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي تكرّم "العريفي" لانتهاء مهامه في بروكسل

وتقدم السفير العريفي، بهذه المناسبة، بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، ووزارة الخارجية، على دعم البعثة في مسيرتها، وأعضاء البعثة على عملهم الجاد لتأسيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، وتحقيق أهدافها لخدمة المملكة، وتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي رغم التحديات التي واجهت الجميع، وفي مقدمتها جائحة كورونا.