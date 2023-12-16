مخبّأة في مركبة يقودها أحدهما.. دوريات الأمن بالمدينة تطيح بمقيم ومواطن يروجان "الشبو"

قبضت دوريات الأمن بمنطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية ومواطن؛ لترويجهما مادةَ الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، مخبّأة في مركبة يقودها أحدهما.
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.