نقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى هيئة الأفلام

وكانت هيئة الأفلام قد أعلنت عن موافقة مجلس إدارتها عن تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما، بالإضافة لإعفاء 3 رخص تشغيل من المقابل المالي لمدة 3 سنوات حتى عام 2027م، وهي رخصة تشغيل قاعات سينما دائمة، ورخصة تشغيل قاعات السينما المؤقتة (المتنقلة)، ورخصة تشغيل دور السينما المتخصصة، كما تتاح التراخيص المذكورة على المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع"، ويمكن للمنشآت الثقافية في قطاع الأفلام والسينما الحصول على هذه التراخيص والخدمات من خلال تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية.