المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.. "الإبراهيم" يُبرز مضامين كلمة ولي العهد

قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم: إن تأكيد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في الجلسة الخاصة التي شارك فيها خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض على أهمية التعاون الدولي من أجل معالجة التحديات العالمية وإيجاد وتوظيف الفرص لا سيما من خلال الابتكار؛ وصولاً إلى اقتصاد عالمي متماسك، يؤكد الدور المحوري الذي تقوم به المملكة.
وأوضح الوزير اليوم عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذا الدور المحوري الذي تقوم به المملكة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة والعالم، والتوجه نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- قد أكد أن المملكة أدركت مبكرًا أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل؛ مشدداً على الدور الريادي للمملكة في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة.
وأضاف سموه، خلال مشاركته في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بحضور عدد من قادة القطاعين الحكومي والخاص وعدد من الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم، أن المملكة لعبت دورًا كبيرًا ومحوريًا في القضايا الدولية من خلال تكريسها كافة الجهود لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مؤكدًا أنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم؛ انطلاقًا من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة.